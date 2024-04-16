Банк ДОМ.РФ запустил транспортный эквайринг

Банк ДОМ.РФ предложил транспортным компаниям сервис безналичной оплаты проезда на транспорте. Сервис работает на базе транспортной процессинговой платформы Национальной системы платежных карт (НСПК).

Транспортный эквайринг позволяет пассажирам оплачивать проезд с помощью банковских карт или смартфонов. Платформа НСПК интегрирована с транспортными системами в регионах присутствия банка и может работать на всех видах транспорта: автобусах, метро, маршрутных такси и т. д. Безналичная оплата проезда не зависит от наличия онлайн-соединения и осуществляется по схеме отложенного платежа: авторизация транзакции в банке происходит в течение дня, если на карте недостаточно средств, она попадает в стоп-лист до пополнения.

"Внедрение сервиса бесконтактной оплаты в транспорте помогает избавиться от очередей, повысить скорость и качество обслуживания пассажиров, увеличить собираемость оплаты за проезд. Подключение эквайринга — это возможность для транспортных компаний значительно увеличить прибыль и обеспечить конкурентоспособность", — отметила директор подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Подать заявку на подключение к продукту и узнать подробные условия можно на сайте Банка ДОМ.РФ по ссылке. Получить подробную информацию об обслуживании и доступных инструментах поддержки можно по телефону горячей линии для компаний малого бизнеса — 8 800 700-87-83.