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Сбер предлагает российским компаниям депозиты в рупиях

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эффективный инструмент в индийской валюте поможет бизнесу заработать на процентах.

Сбер предоставил возможность корпоративным клиентам открывать депозиты в рупиях. Это позволит получить дополнительный доход российскому бизнесу, ведь индийская рупия — одна из самых стабильных валют Азиатско-Тихоокеанского региона.

Максимальная ставка Сбера по безотзывным депозитам в индийской валюте на текущий момент составляет 5,11% годовых. Она доступна при размещении средств на один год в эквиваленте от 60 млн долларов.

"Многие наши корпоративные клиенты все чаще смотрят в сторону альтернативных валют дружественных стран, поэтому мы активно развиваем соответствующую продуктовую линейку. Индийская рупия в этом смысле очень востребована, ведь это одна из старейших и самых стабильных валют. Индия — пятая экономика мира, и растет она быстрее других крупных экономик. Так что, если текущие темпы роста сохранятся, к 2030 году Индия выйдет на третье место в мире по номинальному ВВП. Мы ожидаем спрос на размещение депозитов рупиях, что позволит нашим клиентам получить дополнительный доход", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Помимо депозитов корпоративным клиентам Сбера доступны и продукты управления валютными рисками по валютной паре рупия-рубль ― хеджирование, которое позволяет зафиксировать курс покупки и продажи валюты и снизить волатильность финансового результата. Среди них поставочные, расчетные и предоплаченные валютные форварды.

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