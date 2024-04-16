16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"АД Пластик Тольятти" не смог взыскать 167 млн руб. со страховой за пожар 18 жителей региона, пострадавшие на производстве, получили новые автомобили от регионального Отделения СФР в 2023 году Отделение СФР по Самарской области проактивно оформило 29 тысяч СНИЛС для новорожденных региона 174 кофейни собрали 1 млн руб. для бездомных животных Агрострахование: самарский АПК получил более 250 млн руб. выплат за 2023 год

Страхование Финансы

Оперативное урегулирование убытков: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за март

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За период с 18 по 29 марта "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 1 миллиарда, а по ОСАГО — более 1,8 миллиарда рублей. Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 9,6 миллионов — авто съехало с дороги и перевернулось; 9,2 миллиона — водитель двигался в колее, зацепил неочищенную обочину, и автомобиль занесло в кювет; а также 8,9 миллиона рублей — машина столкнулась с другим автомобилем, который стоял с аварийным знаком.

Самые крупные выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 800 миллионов, Санкт-Петербурге — более 70 миллионов, Челябинской области — более 64 миллионов, Приморском крае — более 48 миллионов, а также в Новосибирской области — более 39 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 566 миллионов, Санкт-Петербурге — более 120 миллионов, Челябинской области — более 26 миллионов, Свердловской области — более 24 миллионов, а также в Иркутской области — более 17 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, а также возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5