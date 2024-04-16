Оперативное урегулирование убытков: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за март

За период с 18 по 29 марта "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,8 миллиарда рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 1 миллиарда, а по ОСАГО — более 1,8 миллиарда рублей. Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 9,6 миллионов — авто съехало с дороги и перевернулось; 9,2 миллиона — водитель двигался в колее, зацепил неочищенную обочину, и автомобиль занесло в кювет; а также 8,9 миллиона рублей — машина столкнулась с другим автомобилем, который стоял с аварийным знаком.

Самые крупные выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 800 миллионов, Санкт-Петербурге — более 70 миллионов, Челябинской области — более 64 миллионов, Приморском крае — более 48 миллионов, а также в Новосибирской области — более 39 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 566 миллионов, Санкт-Петербурге — более 120 миллионов, Челябинской области — более 26 миллионов, Свердловской области — более 24 миллионов, а также в Иркутской области — более 17 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, а также возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.