Мобильными сервисами Сбера по противодействию мошенничеству воспользовалось 20 млн россиян

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"В мобильном приложении СберБанк Онлайн есть раздел безопасности, там не менее 24 различных процессов, которые позволяют нашим клиентам настроить свой телефон таким образом, чтобы не допустить случаи мошенничества. Не менее 20 млн человек уже воспользовались этой услугой. Также у Сбера есть мощная библиотека знаний по кибербезопасности — "Кибрарий", где собрана вся актуальная информация о том, как защитить себя и близких от мошенников. Что важно, все эти сервисы бесплатны", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Ключевым элементом системы кибербезопасности Сбера, по словам топ-менеджера банка, является антифрод-платформа, использующая модели искусственного интеллекта. Эта система выявляет 99,6% попыток мошенничества в отношении клиентов. Благодаря комплексному подходу к обеспечению кибербезопасности Сберу удалось в прошлом году уберечь от мошенников 276 млрд рублей своих клиентов.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.