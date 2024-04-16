В Сызрани напали на ловцов собак

Сотрудники ООО "Спецсервис", занимающиеся отловом животных по программе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), обратились в полицию из-за инцидента в Сызрани. Об этом сообщает Стационар для Животных "ФлагманВет".

Работники "Спецсервиса" по заказ-наряду от городской администрации ловили бездомных собак в районе ул. Декабристов и пер. Безенчукского. Они обнаружили крупную, а потому потенциально опасную собаку, похожую на алабая, и сделали ей укол снотворного, чтобы поймать. Вскоре пришли несколько мужчин, заявили, что эта собака и другие, безнадзорно бегающие по территории, принадлежит им, а затем избили работникам отлова и повредили их автомобиль.

"Они ударили ловцов, залезли в их машину, выдернули ключи, выхватили рацию и металлическую духовую трубку. Трубкой они разбили фару на машине, затем бросили ее в лицо ловцу. Наши сотрудники вызвали полицию, но приехавший участковый лишь поговорил с напавшими, заявления не принял и уехал. Ловцов же увезла "скорая помощь". Уголовное дело не возбудили, я написала обращение в прокуратуру", — рассказала директор ООО "Спецсервис" Инна Гусарова.

Директор подрядной организации по ОСВВ в Самаре ООО "Добрые люди" Инна Тарасенко сообщила, что только за последнюю неделю направила в надзорные ведомства 12 дел о привлечении к ответственности владельцев собак, отпускающих их гулять одних.

"Если вы не хотите, чтобы ваших домашних собак ловили, то, может, лучше просто соблюдать закон и держать их дома? Политика по самовыгульным животным будет ужесточаться максимально. И не должна замалчиваться бесконечная череда халатных поступков граждан в отношении владения животными", — заявила Инна Тарасенко.

ООО "Добрые люди" также присоединилось к обращениям в надзорные органы о возбуждении и расследовании уголовного дела по факту нападения на ловцов собак.