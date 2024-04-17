Счетная палата нашла в работе самарского "Благоустройства" нарушения

Контрольно-счетная палата Самары проверила отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности МП "Благоустройство" и обнаружила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба КСП.
"По результатам контрольного мероприятия в адрес руководителя предприятия направлено информационное письмо о выявленных нарушениях и недостатках с рекомендациями принять меры для устранения их причин и условий", - отмечается в сообщении.
Информация о результатах проверки и отчет направлены главе Самары и в городскую думу. Кроме того, материалы проверки поступили в прокуратуру Самары.
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На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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