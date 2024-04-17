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ВТБ: в марте выдачи автокредитов в Самарской области достигли 1,1 млрд рублей

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в Самарской области обновил исторический рекорд по продажам автокредитов за месяц. Более 880 клиентов банка смогли приобрести автомобиль в марте на общую сумму почти 1,1 млрд рублей. Это на 20% превышает значения предыдущего месяца и в 6,5 раз результаты марта 2023 года.

За первый квартал региональное подразделение ВТБ выдало населению губернию 2,6 млрд рублей на покупку личного транспорта. Рекордный результат в 7,5 раз превышает итоги 1 квартала 2023 года, когда банк оформил 353 автокредита для жителей региона. Средний чек за январь–марта составил 1,2 млн рублей, увеличившись на 200 тысяч по сравнению с прошлым годом.

В Приволжском федеральном округе свыше 18,4 тысяч человек получили кредит на покупку автомобиля. В общей сложности объём выдач превысил 22,6 млрд рублей. В топ-5 регионов лидеров ПФО помимо Самарской области вошли Республики Татарстан (4,7 млрд рублей) и Башкортостан (3,1 млрд рублей), Нижегородская область (2,4 млрд рублей) и Пермский край (1,93 млрд рублей).

Основной спрос заемщиков по-прежнему сфокусирован на рынке машин с пробегом, в то же время на фоне наполнения авторынка новыми брендами растет доля новых транспортных средств. По итогам марта в структуре выдач ВТБ на подержанные авто пришлось 69% против 74% в начале года. Наибольший интерес заемщиков, предпочитающие машины с пробегом вызывают корейские и российские бренды. Клиенты, приобретающие новые авто, чаще делают выбор в пользу китайских машин.

На данный момент ВТБ работает по федеральным проектам с брендами LADA, Chery, Omoda, Jaecoo, Voyah, KAYI, BAIC, Changan, Livan, Sollers, UAZ, GAZ, Dongfeng, SWM. В марте банк запустил спецпрограмму по автокредитованию с брендом Forthing.

"В первом квартале спрос самарцев на автокредиты стал максимально высоким в истории регионального подразделения. Причин тому несколько. Традиционно в первые месяцы года дилеры стимулируют продажи сезонными акциями и скидками на новые автомобили, которые в этом году были гораздо привлекательнее, чем обычно. Интерес клиентов подогревали и совместные программы банков и производителей за счет возможности получить низкую ставку и первый взнос. Рост объемов продаж объясняется и наращиванием доли ВТБ в общих продажах по региону за счет партнерства с новыми дилерами и расширения географии присутствия. Кроме того, в марте мощный импульс рынок получил на фоне ожидаемого роста цен из-за новых условий начисления утильсбора, что побудило многих заёмщиков ускорить покупку личного авто до вступления их в силу", — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

В целом по России в марте российский рынок автокредитования обновил рекорд предыдущего месяца. По оценке ВТБ, в этот период российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей максимальные в истории 220 млрд* рублей. Это почти на 30% превышает итоги февраля и более чем в два раза — прошлогоднего марта. ВТБ обеспечил четвертую часть прироста рынка, предоставив клиентам автокредиты на 56,5 млрд рублей.

По прогнозу ВТБ в ближайшие месяцы рынок автокредитования может "остудиться". Тем не менее постепенное восстановление авторынка, развитие совместных программ банков и производителей, господдержка, а также ужесточение риск-политики по необеспеченным потребительским кредитам, которая сместила спрос физлиц в сторону залоговых инструментов, по итогам 2024 года обеспечат сегменту новый рекорд.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.

Гид потребителя

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