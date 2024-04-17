"С заботой о питомцах": Страховой Дом ВСК и Tele2 запустили услугу страхования домашних животных

Страховой Дом ВСК совместно с российским оператором мобильной связи Tele2 реализовал возможность страхования домашних животных при помощи услуги "С заботой о питомце". Клиенты смогут получить компенсацию расходов на лечение животного в случае болезни, травмы, отравления или укуса клеща, а также возместить ущерб при нанесении питомцем вреда третьему лицу.

Оформить страховой полис можно на домашних кошек и собак всех пород, в том числе беспородных, в возрасте от 3 месяцев до 8 лет. Для этого достаточно обратиться в любой салон связи мобильного оператора с ветеринарным паспортом животного.

Программа "С заботой о питомце" предлагает несколько вариантов страхования: пакеты "Минимум", "Оптимум" и "Максимум". Первый включает в себя компенсацию в случае травмы и отправления животного, а также консультацию ветеринаров и узкопрофильных экспертов. Второй — перечисленные услуги, а также проведение онлайн-диагностики животного с составлением плана лечения и расшифровкой результатов анализов, страховое покрытие при заболевании питомца и при нанесении им вреда третьему лицу. В максимальный пакет дополнительно входит страхование при укусе клеща, закрепление ветеринара за питомцем, консультации зоопсихолога и специалиста по правам владельца и перевозке животных.

Стоимость страхования зависит от выбранного пакета: услуга "Минимум" обойдется в 1400 рублей, "Оптимум" — в 3500 рублей, "Максимум" — в 7600 рублей. Срок действия страховки составляет 12 месяцев. Услугой можно воспользоваться начиная с 15 дня после заключения договора страхования.