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Страхование Финансы

"С заботой о питомцах": Страховой Дом ВСК и Tele2 запустили услугу страхования домашних животных

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с российским оператором мобильной связи Tele2 реализовал возможность страхования домашних животных при помощи услуги "С заботой о питомце". Клиенты смогут получить компенсацию расходов на лечение животного в случае болезни, травмы, отравления или укуса клеща, а также возместить ущерб при нанесении питомцем вреда третьему лицу.

Оформить страховой полис можно на домашних кошек и собак всех пород, в том числе беспородных, в возрасте от 3 месяцев до 8 лет. Для этого достаточно обратиться в любой салон связи мобильного оператора с ветеринарным паспортом животного.

Программа "С заботой о питомце" предлагает несколько вариантов страхования: пакеты "Минимум", "Оптимум" и "Максимум". Первый включает в себя компенсацию в случае травмы и отправления животного, а также консультацию ветеринаров и узкопрофильных экспертов. Второй — перечисленные услуги, а также проведение онлайн-диагностики животного с составлением плана лечения и расшифровкой результатов анализов, страховое покрытие при заболевании питомца и при нанесении им вреда третьему лицу. В максимальный пакет дополнительно входит страхование при укусе клеща, закрепление ветеринара за питомцем, консультации зоопсихолога и специалиста по правам владельца и перевозке животных.

Стоимость страхования зависит от выбранного пакета: услуга "Минимум" обойдется в 1400 рублей, "Оптимум" — в 3500 рублей, "Максимум" — в 7600 рублей. Срок действия страховки составляет 12 месяцев. Услугой можно воспользоваться начиная с 15 дня после заключения договора страхования.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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