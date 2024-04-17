"С заботой о питомцах": Страховой Дом ВСК и Tele2 запустили услугу страхования домашних животных

Страховой Дом ВСК совместно с российским оператором мобильной связи Tele2 реализовал возможность страхования домашних животных при помощи услуги "С заботой о питомце". Клиенты смогут получить компенсацию расходов на лечение животного в случае болезни, травмы, отравления или укуса клеща, а также возместить ущерб при нанесении питомцем вреда третьему лицу.
Оформить страховой полис можно на домашних кошек и собак всех пород, в том числе беспородных, в возрасте от 3 месяцев до 8 лет. Для этого достаточно обратиться в любой салон связи мобильного оператора с ветеринарным паспортом животного.
Программа "С заботой о питомце" предлагает несколько вариантов страхования: пакеты "Минимум", "Оптимум" и "Максимум". Первый включает в себя компенсацию в случае травмы и отправления животного, а также консультацию ветеринаров и узкопрофильных экспертов. Второй — перечисленные услуги, а также проведение онлайн-диагностики животного с составлением плана лечения и расшифровкой результатов анализов, страховое покрытие при заболевании питомца и при нанесении им вреда третьему лицу. В максимальный пакет дополнительно входит страхование при укусе клеща, закрепление ветеринара за питомцем, консультации зоопсихолога и специалиста по правам владельца и перевозке животных.
Стоимость страхования зависит от выбранного пакета: услуга "Минимум" обойдется в 1400 рублей, "Оптимум" — в 3500 рублей, "Максимум" — в 7600 рублей. Срок действия страховки составляет 12 месяцев. Услугой можно воспользоваться начиная с 15 дня после заключения договора страхования.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.