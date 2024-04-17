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Новикомбанк начал выпуск премиальной Mir Supreme

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех запустил новый продукт для клиентов премиального сегмента — карту Mir Supreme. Ее владельцы смогут получать больше преимуществ от Новикомбанка и Национальной платежной системы "Мир", чем по обычным дебетовым картам.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Функционал карты предусматривает ряд финансовых услуг и опций премиального сервиса. При ее оформлении происходит автоматическая регистрация в программе лояльности Национальной системы платежных карт (НСПК). Таким образом, держатели карты одновременно становятся участниками как бонусной программы банка, так и системы вознаграждения платежной системы, получая двойные преимущества.

Среди основных преимуществ карты Mir Supreme — возможность получать повышенный кешбэк до 30%, участвуя в специальных акциях "Мира", а также пользоваться бизнес-залами аэропортов и железнодорожных вокзалов.

К карте также можно подключить одну из собственных программ лояльности Новикомбанка — "Кешбэк" или "Бонусы" — и получать либо кешбэк до 7% по выбранным категориям, либо бонусные баллы, до 2,5% за любые покупки, которые в дальнейшем можно обменять на подарочные карты, товары или услуги. Программы лояльности Новикомбанка регулярно становятся лидерами независимых рейтингов. В декабре 2023 года программа "Кешбэк" была награждена премией "Финансовая элита России" в номинации "Программа лояльности с максимальной выгодой", а недавно — вошла в топ-5 рейтинга 2024 года, подготовленного журналом Retail Finance.

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