Самарский иллюстратор Сева Выводцев создаст постер, посвященный Самарскому университету им. Королева

В основе иллюстрации — советское монументальное искусство: мозаики, горельефы, витражи и другие узнаваемые артефакты, расположенные на территории университетского кампуса и ассоциирующиеся с ним.

Сева Выводцев — самарский иллюстратор, креативный директор и сооснователь агентства "ТРУД", автор блога "Soviet Samara".

По его словам, в этом проекте он постарается добавить к своему авторскому стилю "настроение советской печатной графики, чтобы изображаемые на постере элементы выглядели органичнее".

"В моей работе важно соблюдать этапность: создание скетча, его детальная проработка и финальная отрисовка. А что касается правил — то одно из них, например, о том, что финальный результат обязательно должен нравиться не только заказчику, но и мне. Иначе зачем это все?" — прокомментировал он.

В настоящее время Сева участвует в целом ряде проектов.