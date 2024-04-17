Самарский иллюстратор Сева Выводцев создаст постер, посвященный Самарскому университету им. Королева

В основе иллюстрации — советское монументальное искусство: мозаики, горельефы, витражи и другие узнаваемые артефакты, расположенные на территории университетского кампуса и ассоциирующиеся с ним.
Сева Выводцев — самарский иллюстратор, креативный директор и сооснователь агентства "ТРУД", автор блога "Soviet Samara".
По его словам, в этом проекте он постарается добавить к своему авторскому стилю "настроение советской печатной графики, чтобы изображаемые на постере элементы выглядели органичнее".
"В моей работе важно соблюдать этапность: создание скетча, его детальная проработка и финальная отрисовка. А что касается правил — то одно из них, например, о том, что финальный результат обязательно должен нравиться не только заказчику, но и мне. Иначе зачем это все?" — прокомментировал он.
В настоящее время Сева участвует в целом ряде проектов.
"Как художник сейчас я работаю над несколькими иллюстрациями, в числе которых, например, иллюстрация для "Периодики Пресс", а также занимаюсь личным проектом "Самарский модернизм". А как креативный директор студии веду ряд проектов для крупных российских компаний в партнерстве с другими иллюстраторами", — поделился Сева Выводцев.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.