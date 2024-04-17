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Образование Общество

Самарский иллюстратор Сева Выводцев создаст постер, посвященный Самарскому университету им. Королева

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В основе иллюстрации — советское монументальное искусство: мозаики, горельефы, витражи и другие узнаваемые артефакты, расположенные на территории университетского кампуса и ассоциирующиеся с ним.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Сева Выводцев — самарский иллюстратор, креативный директор и сооснователь агентства "ТРУД", автор блога "Soviet Samara".

По его словам, в этом проекте он постарается добавить к своему авторскому стилю "настроение советской печатной графики, чтобы изображаемые на постере элементы выглядели органичнее".

"В моей работе важно соблюдать этапность: создание скетча, его детальная проработка и финальная отрисовка. А что касается правил — то одно из них, например, о том, что финальный результат обязательно должен нравиться не только заказчику, но и мне. Иначе зачем это все?" — прокомментировал он.

В настоящее время Сева участвует в целом ряде проектов.

"Как художник сейчас я работаю над несколькими иллюстрациями, в числе которых, например, иллюстрация для "Периодики Пресс", а также занимаюсь личным проектом "Самарский модернизм". А как креативный директор студии веду ряд проектов для крупных российских компаний в партнерстве с другими иллюстраторами", — поделился Сева Выводцев.

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