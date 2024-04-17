Стало известно, где отключат свет с 18 по 23 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.04.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Лермонтова);

19.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка;

22.04.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Антоновка (ул. Первомайская);

23.04.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Антоновка (ул. Первомайская).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.