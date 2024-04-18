Шесть человек пострадали при массовом ДТП под Кинелем

В среду, 17 апреля, в Кинельском районе на 38-м километре трассы "Бугуруслан - Самара", столкнулись три автомобиля - Ваз 2107, Lada Kalina и Volkswagen Polo. Об этом и сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По данным Центра при ДТП пострадали шесть человек, в том числе, трое детей. Пострадавшие отправлены в больницу имени Середавина.

Аварийно-спасательные работы на месте аварии проводили сотрудники пожарно-спасательной части 14, пожарно-спасательного отряда 34 противопожарной службы Самарской области. Также на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медики.