Шесть человек пострадали при массовом ДТП под Кинелем

В среду, 17 апреля, в Кинельском районе на 38-м километре трассы "Бугуруслан - Самара", столкнулись три автомобиля - Ваз 2107, Lada Kalina и Volkswagen Polo. Об этом и сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
По данным Центра при ДТП пострадали шесть человек, в том числе, трое детей. Пострадавшие отправлены в больницу имени Середавина.
Аварийно-спасательные работы на месте аварии проводили сотрудники пожарно-спасательной части 14, пожарно-спасательного отряда 34 противопожарной службы Самарской области. Также на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медики.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!