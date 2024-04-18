В Сызрани расследуют ДТП с участием прокурора

В Сызрани расследуют обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 14 апреля с участием прокурора города Евгения Ирхи. В аварии никто не пострадал, но публикации в соцсетях вызвали резонанс.

Nissan Murano прокурора лоб в лоб столкнулся с Lada Priora. Видео с места ДТП выкладывал местный блогер, который также предположил, что Ирха мог находиться в состоянии опьянения. После публикации глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП.

18 апреля стало известно, что прокурор прошел освидетельствование, и оно не подтвердило факт опьянения.

"Медицинское освидетельствование опьянения не выявило. По итогам незамедлительно проведенной проверки составлен административный материал по факту выезда на полосу для встречного движения, который направлен в суд. Виновное лицо понесет наказание в полном соответствии с законом", - прокомментировали в прокуратуре Самарской области в ответ на запрос "Волга Ньюс".