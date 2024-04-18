В Сызрани расследуют ДТП с участием прокурора

В Сызрани расследуют обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 14 апреля с участием прокурора города Евгения Ирхи. В аварии никто не пострадал, но публикации в соцсетях вызвали резонанс.
Nissan Murano прокурора лоб в лоб столкнулся с Lada Priora. Видео с места ДТП выкладывал местный блогер, который также предположил, что Ирха мог находиться в состоянии опьянения. После публикации глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП.
18 апреля стало известно, что прокурор прошел освидетельствование, и оно не подтвердило факт опьянения.
"Медицинское освидетельствование опьянения не выявило. По итогам незамедлительно проведенной проверки составлен административный материал по факту выезда на полосу для встречного движения, который направлен в суд. Виновное лицо понесет наказание в полном соответствии с законом", - прокомментировали в прокуратуре Самарской области в ответ на запрос "Волга Ньюс".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!