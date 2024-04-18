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Страхование Финансы

Самым популярным китайским автомобилем у клиентов "Росгосстрах" стал Haval Jolion

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди китайских автомобилей, похоже, нет обладающих ярко выраженной гендерной привлекательностью — то есть, нравящихся преимущественно мужчинам или женщинам. Как показал проведенный компанией "Росгосстрах" анализ действующих договоров ОСАГО и каско на автомобили 2021–2024 года выпуска, в пятерку самых популярных и, следовательно, чаще всего страхуемых у представителей обоих полов вошли практически одни и те же модели из КНР. Разве что порядок их расположения в топ-5 несколько различается у клиентов-мужчин и женщин.

Лидером по популярности сразу у двух категорий страхователей стал Haval Jolion. Впрочем, количество застрахованных мужчинами автомобилей этой модели в 1,8 раза больше, чем женщинами. На третьей и пятой позициях также одинаковые модели у представителей обоих полов — Geely Coolray и Chery Tiggo 4 соответственно. А вот на втором месте по привлекательности для женщин оказалась модель Omoda C5, которая среди страхователей-мужчин заняла лишь четвертое место. Вторым по популярности у представителей сильного пола стал паркетник Haval F7. У женщин он оказался только на восьмом месте, а на четвертом — Chery Tiggo 4 Pro.

В целом же, согласно статистике "Росгосстраха", мужчины страхуют китайские автомобили и свою гражданскую ответственность при управлении ими в два раза чаще, чем женщины. Но такое доминирование сильного пола пока характерно и для большинства марок и моделей.

"Спрос на страхование для китайских автомобилей стабильно растет по мере того, как они завоевывают российский авторынок. Например, в 2023 году количество полисов каско, заключенных "Росгосстрахом" с владельцами машин из КНР, выросло на 236% в сравнении с показателем 2022 года. Доля китайских автомобилей в портфеле каско нашей компании "Росгосстраха" достигла 16% и продолжает расти, — говорит начальник управления добровольного автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Елена Федорова. — С учетом растущего спроса мы подготовили специальное предложение для тех, кто хочет обеспечить надежной защитой своего "дракона". Оформить у агента, в офисе продаж или на сайте компании полис каско с полным покрытием на машину, сошедшую с конвейера в КНР в 2021–2023 гг., теперь можно за 1,5% от страховой суммы. По этой акции "Росгосстраха" полис добровольного автострахования на самую распространенную модель Haval Jolion обойдется для среднестатистического водителя в 35 000 рублей. Столько же и на Geely Coolray, а на, например, на Chery Tiggo 4 Pro каско будет стоить 31 000 рублей".

"Топ-5 страхуемых автомобилей в целом соответствует сегодняшнему рейтингу популярных китайских марок. По итогам первого квартала 2024 года в число чаще всего покупаемых брендов из КНР вошли Haval, Geely, Chery, Changan и Exeed, а среди моделей — Haval Jolion, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro, — отметили в пресс-службе банка "Открытие". — В целом, за первый квартал на отечественном авторынке было продано почти двести тысяч новых китайских машин (193,7 тыс. регистраций) — это в 3 раза больше, чем в первом квартале прошлого года (65,6 тыс. а/м). При этом рыночная доля "китайцев" за год выросла с 38% до 59% (данные по продажам за 1 квартал 2023 и 2024 гг".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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