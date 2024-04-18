В продаже электросетей СПЗ появилось уголовное дело

По факту предоставления в суд документов с признаками фальсификации со стороны покупателя электросетей ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ) возбуждено уголовное дело, сообщила представитель прокуратуры Самарской области в арбитражном суде.

По данным ИАС Seldon.Basis, гендиректором нового владельца имущества - ООО "Афина" - выступает Виктория Студеникина. Она же представляла интересы покупателя на торгах.

Напомним, лот на 280 позиций был выставлен осенью 2023 г. за начальные 114,9 млн рублей. Победителем признали оренбургское ООО "Афина", которое предложило 117,7 млн рублей. Соперники по торгам — "Россети" и АО "Самарская сетевая компания" (ССК) — решили оспорить такой результат и заблокировали продажу обеспечительными мерами — запретом на сделку.

ССК пожаловалась в УФАС по Воронежской области на организатора торгов — ООО "Агрокапитал". По итогам проверки нашли нарушения: имущество СПЗ — субъекта естественной монополии — продали компании, которая не имеет лицензии на соответствующую деятельность. Кроме того, антимонопольный орган выдал предписание об устранении нарушений. В чем его суть для участников процесса держат в секрете. Именно этот документ может поставить точку в конфликте: стороны не исключают, что предписание, как вариант, аннулирует результаты торгов. Ситуация должна проясниться при решении в воронежском арбитраже, где "Агрокапитал" оспаривает выводы УФАС.

Как выяснилось, "Афина" не планировала использовать имущество СПЗ. Сразу же после торгов компания заключила договор аренды электросетевого хозяйства с ООО "Региональные электрические сети" (РЭС), которая имеет лицензию на передачу электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

При рассмотрении дела о недействительности торгов "Афина" представила документы по договору аренды с ООО "Региональные электрические сети" с признаками фальсификации. По этому факту в марте было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем).

Пока суд разбирается в правомерности торгов, СПЗ разыграл право на сдачу в аренду спорного имущества. В нем участвовали ПАО "Россети Волга" и ПАО "Самарская сетевая компания". Предпочтение было отдано местной организации. Соперник же пригрозил обесточить СПЗ, но впоследствии отказался от иска.