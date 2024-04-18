Откройте рот шире: "Ингосстрах" и "Будь Здоров" подвели итоги ДМС по стоматологии

Один из самых популярных видов помощи в составе полисов добровольного медицинского страхования (ДМС) — стоматология. "Ингосстрах" проанализировал, как часто за 2023 год клиенты обращались к стоматологам, а сеть клиник "Будь Здоров" выделила самые популярные поводы для обращений застрахованных.
Всего за год по полису ДМС "Ингосстраха" к стоматологам обратились более 113 тысяч человек. Как показывает статистика, женщины обращались чаще мужчин (примерно 57% против 43%). Как отметили в клинике "Будь Здоров", застрахованные пациенты чаще всего обращались для лечения кариеса, по поводу удаления зубных отложений, а также для удаления зубов.
Чаще всего застрахованные обращались в клиники по полису ДМС для лечения зубов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Тюменской областях, в Сочи. Популярные месяцы обращений по стоматологии − март (11% обращений), июнь и сентябрь (по 10% обращений за указанный период). Почти 40 тысяч человек обратились за помощью к специалистам в марте — возможно, это связано с тем, что люди хотят решить свои проблемы перед сезоном летних отпусков, чтобы не получить неприятных сюрпризов вдали от дома. Самый непопулярный месяц — ноябрь: количество обратившихся составило менее 20 тысяч человек.
У "Ингосстраха" одна из самых широких стоматологических программ на рынке, в которую входит неограниченный перечень вмешательств в рамках хирургического лечения зубов, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка, воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, лечение заболеваний слюнных желез, а также лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области.
Приобрести полис, включающий стоматологические услуги, возможно как у официальных представителей компании, так и на сайте.
"Мы нацелены на простое и удобное взаимодействие клиентов с компанией: постоянно улучшаем качество наших продуктов, прислушиваемся к клиентам и внедряем новые технологии. Так, в 2023 году мы стали активно применять искусственный интеллект для оптимизации процессов обращения по ДМС − в конце августа "Ингосстрах" запустил автоматический выпуск гарантийных писем на первичный прием специалиста, исключив участие врачей в процессе согласования. Подобная механика взаимодействия помогает клиентам сократить время ожидания отклика", − прокомментировала Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.