Откройте рот шире: "Ингосстрах" и "Будь Здоров" подвели итоги ДМС по стоматологии

Один из самых популярных видов помощи в составе полисов добровольного медицинского страхования (ДМС) — стоматология. "Ингосстрах" проанализировал, как часто за 2023 год клиенты обращались к стоматологам, а сеть клиник "Будь Здоров" выделила самые популярные поводы для обращений застрахованных.

Всего за год по полису ДМС "Ингосстраха" к стоматологам обратились более 113 тысяч человек. Как показывает статистика, женщины обращались чаще мужчин (примерно 57% против 43%). Как отметили в клинике "Будь Здоров", застрахованные пациенты чаще всего обращались для лечения кариеса, по поводу удаления зубных отложений, а также для удаления зубов.

Чаще всего застрахованные обращались в клиники по полису ДМС для лечения зубов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Тюменской областях, в Сочи. Популярные месяцы обращений по стоматологии − март (11% обращений), июнь и сентябрь (по 10% обращений за указанный период). Почти 40 тысяч человек обратились за помощью к специалистам в марте — возможно, это связано с тем, что люди хотят решить свои проблемы перед сезоном летних отпусков, чтобы не получить неприятных сюрпризов вдали от дома. Самый непопулярный месяц — ноябрь: количество обратившихся составило менее 20 тысяч человек.

У "Ингосстраха" одна из самых широких стоматологических программ на рынке, в которую входит неограниченный перечень вмешательств в рамках хирургического лечения зубов, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и языка, воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, лечение заболеваний слюнных желез, а также лечение доброкачественных новообразований челюстно-лицевой области.

Приобрести полис, включающий стоматологические услуги, возможно как у официальных представителей компании, так и на сайте.

"Мы нацелены на простое и удобное взаимодействие клиентов с компанией: постоянно улучшаем качество наших продуктов, прислушиваемся к клиентам и внедряем новые технологии. Так, в 2023 году мы стали активно применять искусственный интеллект для оптимизации процессов обращения по ДМС − в конце августа "Ингосстрах" запустил автоматический выпуск гарантийных писем на первичный прием специалиста, исключив участие врачей в процессе согласования. Подобная механика взаимодействия помогает клиентам сократить время ожидания отклика", − прокомментировала Анастасия Скурихина, директор департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах".