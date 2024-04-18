Удаленные сотрудники на 16% реже меняют работу, чем офисные

Уровень текучести удаленных сотрудников Страхового Дома ВСК оказался на 16% ниже по сравнению с офисными. Об этом в рамках выступления на тему "Привлечение и удержание персонала в условиях высокой конкуренции и кадрового голода" на конференции "Современные контакт-центры 2024" заявила Ольга Цыплакова, Заместитель генерального директора по операционному сопровождению Страхового Дома ВСК.
Сегодня компания имеет один из самых современных автоматизированных контакт-центров в страховой отрасли России. В нем трудятся более 400 сотрудников, у которых есть доступ к детальному цифровому профилю клиента. Это обеспечивает максимально персонализированное взаимодействие и обработку 99% входящих обращений в течение двух минут. При этом время дозвона до оператора составляет менее 20 секунд. Также развивается омниканальная связь с клиентами: коммуникации ведутся через популярные мессенджеры и чат-бот в мобильном приложении "ВСК страхование".
Однако российский рынок ощущает острую нехватку профессиональных кадров для контакт-центров. В связи с этим необходимо максимально автоматизировать работу операторов, а также создавать для них наилучшие условия адаптации на работе, чтобы избежать "текучки" персонала.
Для продления "срока жизни" сотрудников в ВСК был разработан проект "Забота на работе", который позволяет вовлекать персонал в корпоративную культуру компании и дает возможности для профессионального и финансового роста. Функции по адаптации работника берет на себя специально нанятый адаптолог, каждый новый сотрудник участвует в программе лояльности СВОИ с корпоративным ДМС, а также получает доплаты за работу и имеет гибридный график в офисе или 100-процентно удаленную работу.
"Для многих работников контакт-центра "удаленка" считается большим преимуществом. Она позволяет работать из любой точки России, при этом уровень дохода оператора контакт-центра ВСК зачастую оказывается выше средней зарплаты в домашнем регионе сотрудника. Сама компания получает возможность укомплектовать штаб мотивированным и обученным персоналом. Теперь у нас в планах наращивать долю домашних сотрудников, создавать условия для вертикального роста их карьеры и проводить для них тимбилдинги", — заявила Ольга Цыплакова.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.