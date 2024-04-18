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Происшествия

В СК РФ затребовали повторный доклад по уголовному делу, связанному с оказанием ненадлежащей медпомощи самарской девочке

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В аккаунте информационного центра СК России "ВКонтакте" оставлен комментарий в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина о несогласии с ходом установления обстоятельств оказании медицинской помощи несовершеннолетней в Самарской области. В 2020 году девочке диагностировано хроническое заболевание, однако необходимого лечения она не получает. В обращении указывается на неполноту следствия.

Ранее глава СК РФ ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина повторный доклад о ходе расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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