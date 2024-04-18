В СК РФ затребовали повторный доклад по уголовному делу, связанному с оказанием ненадлежащей медпомощи самарской девочке

Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
В аккаунте информационного центра СК России "ВКонтакте" оставлен комментарий в адрес главы ведомства Александра Бастрыкина о несогласии с ходом установления обстоятельств оказании медицинской помощи несовершеннолетней в Самарской области. В 2020 году девочке диагностировано хроническое заболевание, однако необходимого лечения она не получает. В обращении указывается на неполноту следствия.
Ранее глава СК РФ ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексея Колбасина повторный доклад о ходе расследования уголовного дела", - отмечается в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Последние комментарии
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек