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ДТП Происшествия

В Тольятти разыскали водителя, сбившего ребенка

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя, скрывшийся с места ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейским поступила информация из медучреждения о поступлении ребенка с травмой головы, полученной в дорожно-транспортном происшествии. Было установлено, что 13 апреля в 22:39 водитель, управлявший автомобилем темного цвета, двигаясь по жилой зоне возле здания №1 по бульвару Орджоникидзе допустил наезд на пешехода, который двигался по тротуару с правой стороны проезжей части в попутном направлении. После этого водитель, не оказав помощь пострадавшему ребенку, скрылся с места ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции провели осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных по возможному пути следования правонарушителя. Информацию о розыске водителя и свидетелей сотрудники полиции довели до личного состава отдела полиции, опубликовали в СМИ и интернете.

Уже на следующий день после происшествия сотрудники Госавтоинспекции во дворе многоквартирного дома, расположенного на Ленинском проспекте, обнаружили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, со спущенными передними колесами. При проверке регистрационных номеров транспортного средства полицейские установили владельца, а затем и водителя, управлявшего автомашиной в момент наезда на 11-летнего пешехода.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Задержанный местный 25-летний житель пояснил госавтоинспекторам, что в темное время суток, не справившись с управлением, наехал на бордюрный камень и, не останавливаясь, продолжил движение. По его словам, находясь в состоянии эмоционального напряжения, маленького пешехода в одежде без световозвращающих элементов он не заметил.

В отношении правонарушителя собраны и направлены в суд административные материалы об оставлении места ДТП, отсутствии страховки и неправильном расположении автомобиля на проезжей части.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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