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Страхование Финансы

ВСК: с начала года стоимость ремонта авто снизилась на 2% до 153 тыс. рублей

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, по итогам 2 квартала 2024 года средняя стоимость ремонта авто в России снизилась на 2% (по результатам анализа выплат страховщика по каско). При этом подорожали отдельные виды ремонта — замена стекол, восстановление авто после стихийного бедствия или действий вандалов.

По итогам 1 квартала 2023 года не менее 32% обращений по каско пришлось на автомобили корпоративных автопарков (в том числе, такси и каршеринга). Среди физических лиц лидерами по числу страховых случаев с авто стали мужчины — 37%. Самыми распространенными страховыми случаями по каско (помимо ДТП) являются: бой стекол (26%) и действия вандалов (5%).

Регионом-лидером по числу обращений в связи с противоправными действиями третьих лиц стали: Москва и Московская области (почти 48% обращений), Санкт-Петербург (9%), Самарская, Воронежская области и Краснодарский край (по 3%). Причем в 2024 году чаще всего жертвами вандалов становились владельцы китайских автомобилей — Haval (13%), Chery (9%), Geely (7%), OMODA (6,5), а также привычных корейских брендов — Kia и Hyundai (по 8%).

Замену стекол в 2024 году чаще всего делали жители Москвы и Московской области (27%), Краснодарского края (7%), Санкт-Петербурга (6%) и Воронежской области (3%). По маркам автомобилей в связи с боем стекол обращались владельцы автомобилей ВАЗ, Haval (по 9%), Toyota (8%), Chery (7%), Geely, Kia, Hyundai (по 5%), Volkswagen (4%), Exeed, BMW (3%).

Средний размер выплаты по каско с начала года составил 153 тыс. рублей — это примерно на 2% ниже, чем в 1 квартале 2023 года. Снижение стоимости ремонта, по оценкам аналитиков ВСК, связано с тем, что в 2024 году растет доля китайских автомобилей в российском автопарке, а в этом сегменте отсутствует дефицит поставок расходников.

Самый дорогой ремонт по каско — это восстановление автомобиля после аварий, произошедших вне автодорог (столкновение авто во дворах жилых домов, падение деревьев и пр.), — 343 тыс. в среднем.

На втором месте — ремонт после стихийного бедствия. В среднем он обходится страховщикам в 151 тыс. рублей. Это на 22% выше, чем 2023 году. В 94 тыс. рублей в среднем оценивается восстановление авто после действий вандалов — это на 21% выше, чем 2023 году. Замена стекла в 2024 году обходится примерно в 61 тыс. рублей (на 1% дороже прошлого года).

При этом самыми динамичными темпами росло число обращений по рискам: механическое воздействие животных (в 1,6 раза). Средняя стоимость ремонта авто после поломки из-за технической неисправности — 90 тыс. рублей, из-за воздействия животных — 79 тыс. рублей.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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