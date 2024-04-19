Водитель "пятнадцатой" в Тольятти не смог проехать мимо припаркованной машины, трое пострадали

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В четверг, 18 апреля, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области