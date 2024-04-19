Пожаров из-за коротких замыканий становится больше: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за часть марта и апреля

За период с 22 марта по 4 апреля "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 55 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время компания урегулировала более 330 убытков.

Все крупные выплаты были связаны с короткими замыканиями: компания урегулировала 4 таких обращения от клиентов на сумму от 4 до 6,4 миллионов рублей за каждый случай.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Можно выбрать уже готовый полис среди предложений компании, или собрать страховку самостоятельно, выбрав, что и на какую сумму застраховать. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику, урон от стихийных бедствий или ущерб соседям при ремонте.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.