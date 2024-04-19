Пожаров из-за коротких замыканий становится больше: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за часть марта и апреля

За период с 22 марта по 4 апреля "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 55 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время компания урегулировала более 330 убытков.
Все крупные выплаты были связаны с короткими замыканиями: компания урегулировала 4 таких обращения от клиентов на сумму от 4 до 6,4 миллионов рублей за каждый случай.
"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Можно выбрать уже готовый полис среди предложений компании, или собрать страховку самостоятельно, выбрав, что и на какую сумму застраховать. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику, урон от стихийных бедствий или ущерб соседям при ремонте.
Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.