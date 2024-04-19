В Самаре разработали онлайн-калькулятор для оценки суицидального риска

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработали и зарегистрировали онлайн-калькулятор для оценки суицидального риска. Компьютерная программа автоматически подсчитывает баллы и позволяет как врачу, так и пациенту оценить отсутствие или наличие риска суицидального поведения. Как сообщают в вузе, калькулятор ориентирован на раннее выявление состояний, требующих неотложной помощи специалиста.
"Калькулятор основан на Шкале для оценки суицидального риска (RASS), которую разработал профессор Константинос Н. Фунтулакис, наставник МНОЦН по мультицентровым международным проектам (Греция). Специалисты МНОЦН СамГМУ перевели шкалу на русский язык и адаптировали, а затем апробировали на взрослых респондентах общей популяции (7800 ответов)", - пояснили в вузе.
Работа велась в Международном научно-образовательном центре нейропсихиатрии (МНОЦН) СамГМУ. Результаты исследования опубликованы в рецензируемом научном журнале Consortium Psychiatricum.
"Шкала оценки риска суицидальности (RASS) была разработана как инструмент самоотчета с акцентом на вопросы о суицидальных мыслях, намерениях, а также разнообразных проявлениях самоповреждающего и суицидального поведения, — рассказала специалист МНОЦН СамГМУ Дарья Астафьева. — Эта шкала состоит из 12 пунктов, оцениваемых по четырехбалльной шкале Лайкерта с ответами от 0 до 3 (совсем нет, иногда, часто, очень часто), и выявляет страх смерти, намерение совершить самоубийство, симптом ангедонии — невозможности в прежней мере получать удовольствие от жизни, а также наличие попыток самоубийства и самоповреждающего поведения у респондента в прошлом. Более высокие баллы отражают большую склонность к суицидальному поведению".
По ее словам, первоначально шкала апробировалась в Греции. В общей российской популяции она использовалась в рамках международного проекта COMET-G, в котором принимали участие 40 стран.
"В работе были получены выводы о том, что шкала RASS — валидный инструмент, который надежно оценивает выраженность суицидального риска как в общей популяции, так и у пациентов с психическими расстройствами, а российская группа ученых из МНОЦН СамГМУ создала ее новую версию в форме он-лайн калькулятора. До применения калькулятора RASS врачи задавали пациенту вопросы в ходе клинической беседы, однако не могли оценить объективный риск суицидальности, включая намерения и потенциальное суицидальное поведение, на количественном уровне", - добавляет Дарья Астафьева.
Статья, опубликованная по материалам проекта с применением шкалы RASS, получила престижную награду Европейской коллегии нейропсихофармакологии 2024 г., как набравшая наибольшее число цитирований в журнале за последние два года.
Над созданием онлайн-калькулятора работали директор МНОЦН СамГМУ Дарья Смирнова, главный специалист МНОЦН Тимур Сюняков, заведующий Молодежной лабораторией инновационных технологий в нейропсихиатрии МНОЦН Арсений Гайдук, специалист МНОЦН СамГМУ Дарья Астафьева и ведущий специалист МНОЦН Андрей Власов. Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России "Приоритет 2030" (национальный проект "Наука и университеты").
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас