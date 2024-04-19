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Энергетика ТЭК

"СТЭК" лишился ЖКХ-концессии Минобороны

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство обороны РФ добилось в Арбитражном суде Москвы расторжения концессионного соглашения с ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" (СТЭК).

Напомним, соглашение было заключено с компанией летом 2020 года. По условиям СТЭК обязалась содержать 14 котельных в Самарской области, а также обеспечивать горячим водоснабжением объекты Минбороны. Кроме того, концессионер должен был законсервировать котельные для модернизации или строительства новых. Все работы необходимо было выполнить до конца 2024 года. Предполагалось, что инвестор вложит в это 255 млн рублей.

Вопросы к "СТЭК" возникли осенью 2022 г., когда было сорвано начало отопительного сезона на объектах Минобороны в Рощинском. Для того чтобы в казармах в военном городке появилась горячая вода, потребовалось подключить к решению проблемы региональные власти.

Организованная впоследствии прокурорская проверка выявила, что сети находятся в ветхом состоянии, что привело к неоднократным прорывам на трубопроводах. Ответственность за случившееся понесли СТЭК и ее инженер.

Аварийная ситуация сложилась в начале 2023 г. и в военных городках Сызрани. Прекратила работу котельная №18. В результате были разморожены инженерные сети теплоснабжения и, как следствие, внутренняя система теплоснабжения зданий. Затем последовали требования штрафных санкций.

В декабре 2023 г. Минобороны обратилось в арбитражный суд с требованием о расторжении концессионного соглашения и возврате объектов. Ведомство также потребовало оштрафовать концессионера на 15 млн рублей.

В итоге суд 4 апреля решил, что договор подлежит расторжению, объекты концессии должны быть передан Минобороны, а "СТЭК" должен выплатить ведомству пени в размере 24,4 млн рублей.

ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" было создано в 2019 году. Уставный капитал - 5 млн рублей. Выручка в 2022 г. составляла 218 млн руб., чистый убыток - 100,7 млн рублей. Учредитель Илья Федоров (по данным СМИ) - сын бывшего министра природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области Александра Федорова. С августа 2022 г. "СТЭК" находится в процедуре банкротства. Крупнейшим кредитором стало ООО "Газпром межрегионгаз Самара" с суммой требований 108,2 млн рублей. Еще 37,6 млн руб. - задолженность перед ПАО "Самараэнерго".

 

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Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

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