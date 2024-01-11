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Государство и Бизнес Экономическая политика

Минобороны расторгает концессионное соглашение со СТЭК

МОСКВА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием расторгнуть концессионное соглашение с ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" (СТЭК).

Напомним, соглашение было заключено с компанией летом 2020 года. По условиям СТЭК обязалась содержать 14 котельных в Самарской области, а также обеспечивать горячим водоснабжением объекты Минбороны. Кроме того, концессионер должен был законсервировать котельные для модернизации или строительства новых. Все работы необходимо выполнить до конца 2024 года. Вложения инвестора предполагались в сумме 255 млн рублей.

В числе прочих "Самарская тепло-энергосервисная компания" обеспечивала теплом военные объекты в Рощинском. Осенью 2022 г. в поселке были сорваны сроки отопительного сезона. Без горячей воды остались казармы в военном городке. К решению проблемы подключались региональные власти.

Прокурорская проверка тогда выявила ветхое состояние сетей, что привело к неоднократным прорывам на трубопроводах. Ответственность за случившееся понесли СТЭК и ее инженер.

Аварийная ситуация сложилась в начале 2023 г. в военных городках Сызрани. Прекратила работу котельная № 18. В результате были разморожены инженерные сети теплоснабжения и как следствие внутренняя система теплоснабжения зданий. За этим последовали требования штрафных санкций.

Между тем с августа 2022 г. "Самарская тепло-энергосервисная компания" находится в процедуре банкротства. Крупнейшим кредитором стало ООО "Газпром межрегионгаз Самара" с суммой требований 108,2 млн рублей. Еще 37,6 млн руб. - задолженность перед ПАО "Самараэнерго".

В декабре Минобороны обратилось в суд за расторжением концессионного соглашения, возвратом объектов. Ведомство также требует оштрафовать концессионера на 15 млн рублей. Комитет кредиторов СТЭК одобрил расторжение соглашения с Минобороны. При этом учредитель компании Илья Федоров и представитель работников Ольга Карташова на собрании кредиторов доложили о возможности продолжения исполнения обязательств по концессионному соглашению.

Согласно открытым источникам, ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" было создано в 2019 году. Уставный капитал - 5 млн рублей. Выручка в 2022 г. составляла 218 млн руб., чистый убыток - 100,7 млн рублей.

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