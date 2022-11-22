Проблемы с отоплением в Рощинском обернулись предупреждением для компании "СТЭК" и ее инженера

За проблемы с отоплением в Рощинском понесли ответственность ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" и ее главный инженер, сообщает региональная прокуратура.

Ранее прокуратурой Волжского района были возбуждены административные дела о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Поводом послужило несвоевременное начало отопительного сезона. По мнению ведомства, длительное бездействие теплоснабжающей организации, выразившееся в непроведении ремонта изношенных участков тепловых сетей, привело к неоднократным прорывам на трубопроводах.

Постановлениями Государственной жилищной инспекции Самарской области от 17 ноября по результатам рассмотрения дел компания и сотрудник были привлечены к ответственности в виде предупреждения.

Также прокуратурой района было внесено представление об устранении нарушений в адрес руководителя общества, во исполнение требований которого в октябре-ноябре текущего года проведены работы по замене трубопровода ГВС общей протяженностью более 2,5 км. Бесперебойное и качественное теплоснабжение было восстановлено.

Кроме того, прокуратурой района руководству ООО "СТЭК" объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства впредь.

Напомним, проблема с отоплением стала особенно актуальной после объявления частичной мобилизации - без горячей воды остались казармы в военном городке. К ее решению подключались региональные власти.