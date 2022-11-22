Проблемы с отоплением в Рощинском обернулись предупреждением для компании "СТЭК" и ее инженера

За проблемы с отоплением в Рощинском понесли ответственность ООО "Самарская тепло-энергосервисная компания" и ее главный инженер, сообщает региональная прокуратура.
Ранее прокуратурой Волжского района были возбуждены административные дела о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами. Поводом послужило несвоевременное начало отопительного сезона. По мнению ведомства, длительное бездействие теплоснабжающей организации, выразившееся в непроведении ремонта изношенных участков тепловых сетей, привело к неоднократным прорывам на трубопроводах.
Постановлениями Государственной жилищной инспекции Самарской области от 17 ноября по результатам рассмотрения дел компания и сотрудник были привлечены к ответственности в виде предупреждения.
Также прокуратурой района было внесено представление об устранении нарушений в адрес руководителя общества, во исполнение требований которого в октябре-ноябре текущего года проведены работы по замене трубопровода ГВС общей протяженностью более 2,5 км. Бесперебойное и качественное теплоснабжение было восстановлено.
Кроме того, прокуратурой района руководству ООО "СТЭК" объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства впредь.
Напомним, проблема с отоплением стала особенно актуальной после объявления частичной мобилизации - без горячей воды остались казармы в военном городке. К ее решению подключались региональные власти.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа