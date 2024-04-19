16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сельчанин на "шестерке" вылетел в кювет в Челно-Вершинском районе В Тольятти госпитализированы два человека, въехавшие на машине в столб Трое детей пострадали за сутки под колесами электросамокатов в Тольятти В Тольятти разыскали водителя, сбившего ребенка В Сызрани расследуют ДТП с участием прокурора

ДТП Происшествия

Трое детей пострадали за сутки под колесами электросамокатов в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 210
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 18 апреля, в Тольятти произошло два ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Фото: ОГИБДД Тольятти

По данным полицейских, первое ДТП произошло в 8:00. Водитель электросамоката в районе дома № 22 по Приморскому бульвару сбил шестилетнего пешехода, которые шел с бабушкой в детский сад. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Второе ДТП произошло в 17:15. Молодой человек на электросамокате ехал по велосипедной дорожке. В районе здания № 1 на ул. Родины он врезался в двух велосипедистов 10 и 12 лет, занимавшихся в спортивной велошколе и находившихся на тренировке. В результате оба подростка оказались в больнице.

Госавтоинспекция Тольятти разъясняет и напоминает, что средства индивидуальной мобитльности (СИМ) — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Передвижение на них должно осуществляться строго в соответствии с главой 24 ПДД, где сказано, что во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, пешеходы имеют приоритет.

Лицо, управляющее СИМ, при переходе проезжей части должно спешиваться и переходить проезжую часть (в том числе в жилой зоне) пешком, убедившись в безопасности перехода.

"Помните, каким бы транспортным средством вы ни управляли, необходимо неукоснительно соблюдать правила и помнить, что на дороге вы не одни и часто от ваших действий зависит здоровье, а порой и жизнь других людей", — отмечают сотрудники ГИБДД Тольятти.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Pavlik Morozoff 06 января 2023 16:12 В Оренбургской области в ДТП погибли самарцы: мальчик-инвалид и его мама

В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5