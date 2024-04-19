Трое детей пострадали за сутки под колесами электросамокатов в Тольятти

В четверг, 18 апреля, в Тольятти произошло два ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщили в городском ГИБДД.
По данным полицейских, первое ДТП произошло в 8:00. Водитель электросамоката в районе дома № 22 по Приморскому бульвару сбил шестилетнего пешехода, которые шел с бабушкой в детский сад. Ребенку понадобилась медицинская помощь.
Второе ДТП произошло в 17:15. Молодой человек на электросамокате ехал по велосипедной дорожке. В районе здания № 1 на ул. Родины он врезался в двух велосипедистов 10 и 12 лет, занимавшихся в спортивной велошколе и находившихся на тренировке. В результате оба подростка оказались в больнице.
Госавтоинспекция Тольятти разъясняет и напоминает, что средства индивидуальной мобитльности (СИМ) — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Передвижение на них должно осуществляться строго в соответствии с главой 24 ПДД, где сказано, что во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, пешеходы имеют приоритет.
Лицо, управляющее СИМ, при переходе проезжей части должно спешиваться и переходить проезжую часть (в том числе в жилой зоне) пешком, убедившись в безопасности перехода.
"Помните, каким бы транспортным средством вы ни управляли, необходимо неукоснительно соблюдать правила и помнить, что на дороге вы не одни и часто от ваших действий зависит здоровье, а порой и жизнь других людей", — отмечают сотрудники ГИБДД Тольятти.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!