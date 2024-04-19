Трое детей пострадали за сутки под колесами электросамокатов в Тольятти

В четверг, 18 апреля, в Тольятти произошло два ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

По данным полицейских, первое ДТП произошло в 8:00. Водитель электросамоката в районе дома № 22 по Приморскому бульвару сбил шестилетнего пешехода, которые шел с бабушкой в детский сад. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Второе ДТП произошло в 17:15. Молодой человек на электросамокате ехал по велосипедной дорожке. В районе здания № 1 на ул. Родины он врезался в двух велосипедистов 10 и 12 лет, занимавшихся в спортивной велошколе и находившихся на тренировке. В результате оба подростка оказались в больнице.

Госавтоинспекция Тольятти разъясняет и напоминает, что средства индивидуальной мобитльности (СИМ) — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. Передвижение на них должно осуществляться строго в соответствии с главой 24 ПДД, где сказано, что во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, пешеходы имеют приоритет.

Лицо, управляющее СИМ, при переходе проезжей части должно спешиваться и переходить проезжую часть (в том числе в жилой зоне) пешком, убедившись в безопасности перехода.

"Помните, каким бы транспортным средством вы ни управляли, необходимо неукоснительно соблюдать правила и помнить, что на дороге вы не одни и часто от ваших действий зависит здоровье, а порой и жизнь других людей", — отмечают сотрудники ГИБДД Тольятти.