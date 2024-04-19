Под предлогом трудоустройства у самарчанки выманили 1,7 млн рублей

В Самаре 36-летняя преподавательница вуза попалась на удочку интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине в мессенджере предложил работу якобы менеджер маркетплейса. Сначала потерпевшей нужно было зайти на интернет-площадку, добавить определенный товар в корзину и сделать скриншот. Следующим заданием стало перевести на счет деньги за товар как предоплату. После этого самарчанке возмещали затраты и выплачивали комиссионные.

Сначала, пока суммы были небольшие, деньги и комиссионные исправно выплачивали. Но позже потерпевшая доверилась "работодателю" и перевела за товар 1,7 млн рублей. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.