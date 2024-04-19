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Хоккей Спорт

ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Михаилом Фисенко

ТОЛЬЯТТИ. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нападающий Михаил Фисенко остается в "Ладе": с ним заключен односторонний контракт сроком на один сезон.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Фисенко выступал за тольяттинский коллектив со старта сезона 2023/2024 и на протяжении практически всего чемпионата являлся капитаном команды. В рамках "регулярки" 33-летний форвард провел 58 матчей и заработал 15 (3+12) очков, также приняв участие в пяти играх плей-офф.

В общей сложности Фисенко провел 620 матчей в КХЛ и набрал 153 (57+96) балла за результативность.

Также "Лада" сделала квалификационные предложения нападающим Андрею Алтыбармакяну и Остапу Сафину, выступавшим за тольяттинскую команду в сезоне 2023/2024.

Квалификационное предложение — это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. В случае если клуб не сделает квалификационное предложение игроку до 30 апреля, хоккеист получит статус неограниченно свободного агента (НСА). До 31 мая хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба.

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