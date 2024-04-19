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Происшествия

Прокуратура добилась отмены незаконной смены зонирования на 1 и 2 Просеках и о. Поджабный

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокурор Самары опротестовал решение гордумы о смене зонирования, позволившего незаконно оформить в частную собственность участки в границах 1 и 2 Просек и острова Поджабный общей площадью свыше 43 га.

При проверке надзорного ведомства обнаружилось, что территории ранее являлись зоной природных ландшафтов и относились к землям рекреационного назначения.

В результате 18 апреля дума отменила незаконно установленные функциональные зоны "Территория существующей малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами" и "Зона садоводческих и дачных кооперативов". Теперь любая коммерческая застройка будет запрещена на участках природоохранных реликтовых зон.

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