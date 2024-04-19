Прокуратура добилась отмены незаконной смены зонирования на 1 и 2 Просеках и о. Поджабный

Прокурор Самары опротестовал решение гордумы о смене зонирования, позволившего незаконно оформить в частную собственность участки в границах 1 и 2 Просек и острова Поджабный общей площадью свыше 43 га.
При проверке надзорного ведомства обнаружилось, что территории ранее являлись зоной природных ландшафтов и относились к землям рекреационного назначения.
В результате 18 апреля дума отменила незаконно установленные функциональные зоны "Территория существующей малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами" и "Зона садоводческих и дачных кооперативов". Теперь любая коммерческая застройка будет запрещена на участках природоохранных реликтовых зон.
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Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек