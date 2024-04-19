Ко Дню космонавтики Российское общество "Знание" организовало в ПФО более 200 мероприятий

По всей стране в течение недели проходили встречи с Героями России, просветительские лекции, интеллектуальные викторины, тематические кинопоказы, экскурсии в местные обсерватории и планетарии. К празднованию Международного дня полета человека в космос присоединилось и Российское общество "Знание". В ПФО прошло более 200 мероприятий, в том числе викторины, кинопоказы, экскурсии.

"Достижения России в космосе — это наша гордость и предмет восхищения во всем мире. Имена наших космонавтов — Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Валентины Терешковой и многих других — навечно вписаны в историю. Они стали первопроходцами в исследовании космоса, проложив путь для будущих поколений. Пусть достижения наших соотечественников в космосе станут для всех источником вдохновения для новых открытий, пусть звезды всегда указывают нам путь вперед, а наши космические мечты и надежды сбудутся!" — отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Присоединиться к мероприятиям Общества "Знание" в рамках Дня космонавтики можно было в каждом регионе России — от Калининграда до Чукотки. Всего их прошло более 1000. В рамках встреч совместно с лекторами участники вспоминали историю отечественных побед и изучали достижения российских космонавтов, посещали в своих городах места, связанные с изучением и покорением космоса.

Так, в Самаре на площадке Самарского университета состоялось уникальное событие — Большие космические игры, организованные координационным центром в партнерстве с Самарским филиалом Российского общества "Знание". Игры собрали любителей космоса и спортивных состязаний со всего университета. Студенты участвовали в спортивно-патриотических и интеллектуальных состязаниях.

Вопросы для интеллектуальной викторины и космического квиза были составлены лекторами Российского общества "Знание" Михаилом Чирковым и Павлом Шляпниковым. Студенты демонстрировали эрудицию в области космоса, астрономии, истории космонавтики, биографии летчиков-космонавтов. Каждая команда соревновалась за звание самой интеллектуальной и показывала высокий уровень подготовки и аналитических способностей. Участникам Больших космических игр Российское общество "Знание" подготовило подарки.

Также в школах и колледжах Самарской области педагоги провели лекции на темы "Спасибо, Юра", "108 минут, которые изменили мир", обсудили фильмы "Люди Восточного", "От первых шагов до бесконечных границ: история и будущее космонавтики", "Позывной "Чайка", созданные Российским обществом "Знание".

Для жителей Саратовской области, помимо лекций по астрономии, организовали необычную выставку астрономических инструментов, которые человечество создавало на протяжении последних пары тысяч лет. Также в регионе Общество "Знание" запустило конкурс среди образовательных организаций — "День со Знанием". Всего для участия зарегистрировались 115 лекторов из 13 образовательных учреждений, которые общими усилиями провели более 150 мероприятий. Победителей определят уже 15 апреля.

В Башкирии в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история" лектор Российского общества "Знание", доктор исторических наук, профессор кафедры история России, историография и источниковедения Уфимского университета науки и технологий, научный куратор, член Экспертного совета по развитию исторического образования Минобрнауки России Рустэм Хазиев рассказал студентам колледжей о необычных фактах из истории российской космонавтики. А в большом купольном зале парка ребятам показали полнокупольный фильм "Жизнь звезд".

В Ульяновске филиал Российского общества "Знание" вместе с Государственным архивом новейшей истории Ульяновской области и представили новую выставку, посвященную истории космонавтики "Рисуя звезды".

Всего на площадках, организованных Российским обществом "Знание" в ПФО прошли более 400 лекций для слушателей разных возрастов.

Также 12 апреля в рамках Всероссийского просветительского проекта Знание.Кино при поддержке ВГТРК и Роскосмоса во всех регионах стартовали тематические кинопоказы ко Дню космонавтики. Они посвящены героям, благодаря которым космос стал для нас чуть ближе — Юрию Гагарину, Алексею Леонову, Сергею Авдееву и Валентине Терешковой. Провести кинопоказы и стать зрителями фильмов, можно присоединившись по ссылке. Мероприятия проекта пройдут до 3 мая.