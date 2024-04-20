ХК "Лада" заключил контракт с форвардом Дмитрием Кугрышевым

ХК "Лада" заключил односторонний контракт на один сезон с 34-летним форвардом Дмитрием Кугрышевым.
В сезоне 2023/2024 Кугрышев стал одним из лучших бомбардиров "автозаводцев", пропустив всего один матч — за 67 игр в рамках регулярного чемпионата КХЛ нападающий заработал 32 (13+19) очка при показателе полезности "-1" и приплюсовал к этому еще две голевые передачи в пяти матчах плей-офф.
В общей сложности Кугрышев провел в лиге 765 матчей и набрал 373 (154+219) балла за результативность.
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