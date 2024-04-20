В Тольятти госпитализированы два человека, въехавшие на машине в столб

В пятницу, 19 апреля, в 16:10 49-летний водитель ВАЗ-21054 на ул. Кунеевской нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору.

ГУ МВД по Самарской области

С места происшествия госпитализированы водитель и 18-летний пассажир.