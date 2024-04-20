Сельчанин на "шестерке" вылетел в кювет в Челно-Вершинском районе

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В пятницу, 19 апреля, в 17:29 на 14 км автодороги "Челно-Вершины - Шламка - Нурлат" 35-летний водитель ВАЗ-2106 допустил съезд в правый кювет и опрокинулся.

Фото: ГУ МВД по Самарской области