Сельчанин на "шестерке" вылетел в кювет в Челно-Вершинском районе

В пятницу, 19 апреля, в 17:29 на 14 км автодороги "Челно-Вершины - Шламка - Нурлат" 35-летний водитель ВАЗ-2106 допустил съезд в правый кювет и опрокинулся.
С места происшествия мужчина госпитализирован.
По данным сотрудников Госавтоинспекции водитель отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!