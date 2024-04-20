"Лада" заключила контракт с защитником Максимом Березиным

ХК "Лада" заключил односторонний контракт сроком на два сезона с 33-летним защитником Максимом Березиным.

В минувшем сезоне Березин выходил на площадку в первой паре обороны и стал лучшим бомбардиром "Лады" среди защитников — за 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ он заработал 19 (3+16) очков при показателе полезности "+18", а также провел пять игр в рамках Кубка Гагарина.

Суммарно в КХЛ Березин сыграл 701 матч и набрал 135 (44+91) баллов за результативность при показателе полезности "+15".