ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Алексеем Ожгихиным

ХК "Лада" заключил с нападающим Алексеем Ожгихиным двусторонний контракт сроком на два сезона.

За тольяттинскую команду Ожгихин выступал со старта прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и за 34 матча он успел набрать 6 (4+2) баллов за результативность при нейтральном показателе полезности, но концовку сезона, включая плей-офф, 26-летний форвард пропустил из-за травмы.

Всего в лиге Ожгихин провел 52 игры и заработал 6 (4+2) очков.