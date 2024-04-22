ХК "Лада" заключил контракт с нападающим Алексеем Ожгихиным

ХК "Лада" заключил с нападающим Алексеем Ожгихиным двусторонний контракт сроком на два сезона.
За тольяттинскую команду Ожгихин выступал со старта прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и за 34 матча он успел набрать 6 (4+2) баллов за результативность при нейтральном показателе полезности, но концовку сезона, включая плей-офф, 26-летний форвард пропустил из-за травмы.
Всего в лиге Ожгихин провел 52 игры и заработал 6 (4+2) очков.
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