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Строительство Строительство и недвижимость

В Самарской области бизнесменов привлекут к строительству исправительных центров

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области собираются увеличить количество исправительных центров. Причем к их обустройству планируют активно привлекать бизнес-сообщество. В губдуму поступил законопроект, принятие которого упростит процедуру.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Как указано в пояснительной записке, развитие сети исправительных центров — задача, поставленная региональным властям и ФСИН на федеральном уровне. Причем для ее выполнения поставлен срок  до 2030 года.

Исправительные центры могут создавать как на базе учреждений ФСИН, так и на предприятиях. Там отбывают наказание осужденные к принудительным работам.

Сейчас в регионе 7 таких объектов. Два из них работают на базе исправительных учреждений, пять — на предприятиях. В планах властей — создание еще пяти участков исправительных центров до 2025 года. Под них отремонтируют существующие помещения. Однако требуется и строительство новых центров. Вот с этим, как заявляют предприниматели, и возникли проблемы.

"Представители бизнес-сообщества отмечают, что выполнению задачи препятствует отсутствие участков, пригодных для строительства исправительных центров. Региональные власти имеют право давать землю в аренду без торгов только для реализации масштабных инвестиционных проектов. Исправительные центры к эту категорию не вписаны", — следует из пояснительной записки.

Новый законопроект и призван это исправить. Он предусматривает возможность предоставления юридическим лицам участков в аренду без торгов для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих создание исправительных центров.

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