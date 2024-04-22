Полиция начала проверку из-за драки со стрельбой в Самаре

В Самаре полиция начала проверку по факту драки в районе ул. Солнечной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в Интернете появилось видео конфликта со стрельбой в районе ул. Солнечной. Один из участников видео стрелял. Инцидент произошел 21 апреля. Один человек обратился в больницу.

Полицейские нашли и опросили всех участников конфликта. В отношении стрелявшего мужчины составили административный протокол по ст. 20.13 КОАП РФ ("Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах"). Также у него изъяли карабин, который хранился на законных основаниях.