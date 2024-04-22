Полиция начала проверку из-за драки со стрельбой в Самаре

В Самаре полиция начала проверку по факту драки в районе ул. Солнечной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в Интернете появилось видео конфликта со стрельбой в районе ул. Солнечной. Один из участников видео стрелял. Инцидент произошел 21 апреля. Один человек обратился в больницу.
Полицейские нашли и опросили всех участников конфликта. В отношении стрелявшего мужчины составили административный протокол по ст. 20.13 КОАП РФ ("Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах"). Также у него изъяли карабин, который хранился на законных основаниях.
Последние комментарии
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
На лицо чья-то заинтересованность в этом деле. Ничего святого нет, через детей действуют, силовиков привлекли. Бедняжка газелист с огнестрельным оружием пострадал от рук шестнадцатилетнего подростка...Абсурд и показатель чистоплотности некоторых сотрудников правоохранительных органов.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек