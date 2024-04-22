Лопнувшее колесо фуры стало причиной аварии на трассе под Самарой

В воскресенье, 21 апреля, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с большегрузом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:30 32-летний водитель неисправной фуры MAN ехал по трассе М-5. На 1024 км трассы у большегруза лопнуло колесо, мужчина потерял управление и столкнулся с Lada Granta под управлением 39-летнего местного жителя.
В результате аварии пострадал водитель легковушки.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!