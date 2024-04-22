Нефтяники к Дню Победы озеленили образовательные учреждения Сызрани

К годовщине Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Сызранского НПЗ (входит в НК "Роснефть") высадили 80 саженцев лип.

В апреле сызранские нефтяники традиционно приняли участие во Всероссийской акции "Сад памяти". Она проходит по поручению президента РФ Владимира Путина с целью увековечить память каждого участника Великой Отечественной войны.

"Сад памяти" объединил семьи сотрудников Сызранского НПЗ. История завода тесно связана с событиями тех лет. Первую продукцию для Сталинградского фронта предприятие выдало в июле 1942 года. Всего за годы войны в Сызрани был переработан без малого 1 миллион тонн нефти, получено 281 тысяча тонн бензина, 564 тысячи тонн мазута. За бесперебойное снабжение Красной Армии горючим завод получил Знамя Государственного комитета обороны.

Эколого-патриотическую акцию нефтяников в этом году поддержали преподаватели и курсанты сызранского филиала Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. Среди выпускников этого учебного заведения - 12 Героев Советского Союза и 19 Героев России. Недавно указом президента Российской Федерации за значительные достижения в подготовке квалифицированных кадров Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков было награждено орденом Кутузова.

Аллея СВВАУЛ пополнилась 60 молодыми деревьями, а часть лип украсила территории сызранского детского сада №8 и школы-интерната №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, липу для посадки нефтяники выбрали не случайно. Красивое дерево с большой кроной - рекордсмен среди лиственных пород по количеству выделяемых фитонцидов и способности очищать воздух. Все это служит уменьшению углеродного следа. Растет липа быстро, ежегодно прибавляя до полуметра, и живет долго - 300-400 лет.

Вклад Сызранского НПЗ в озеленение города не ограничивается акцией "Сад памяти". Так, за последние три года эковолонтеры предприятия высадили в Сызрани более 680 деревьев. За то же время около 25 тысяч саженцев сосны и березы появились в лесничествах Сызранского района благодаря нефтяникам.