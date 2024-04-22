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Страхование Финансы

Просто быть уверенным за свое жилье во время отпуска: "Ингосстрах" рассказал о полисе "Отпускной"

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перед сезоном отпусков "Ингосстрах" решил рассказать, как можно защитить свое жилье на короткий период, чтобы быть уверенным в страховой защите своего имущества в любых обстоятельствах.

В "Ингосстрахе" есть удобный полис для страховой защиты жилья на период от нескольких дней до трех месяцев — "Отпускной". При этом набор опций и лимиты покрытия можно выбрать самостоятельно. В список актуальных для квартиры рисков входят пожар, залив, повреждение инженерных систем, короткое замыкание, противоправные действия третьих лиц, стихийные бедствия и взрыв газа. Страховое покрытие может включать в себя защиту внутренней отделки квартиры (пол, стены, потолок, двери, окна, остекление), а также движимого имущества (мебель, бытовая техника, одежда и др.). Отдельно стоит отметить страхование гражданской ответственности перед соседями: если квартиры других людей пострадали по вине застрахованного, то страховой полис покроет расходы соседей.

В 2023 году большая часть полисов "Отпускной" в "Ингосстрахе" была оформлена в регионах. Чаще всего страховки приобретали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Архангельской области и Приморского края. Страховые случаи, которые были заявлены в "Ингосстрах", связаны с заливами, а средняя сумма выплат составила 44 тысячи рублей.

"Данные показывают, что такой вариант полиса, который оформляется на определенный период, становится все более популярным у клиентов. Страховка позволит не переживать о своей квартире или доме, если необходимо уехать в отпуск или командировку, ведь если страховой случай произойдет — "Ингосстрах" выплатит возмещение, благодаря которому можно сделать ремонт и восстановить свое жилье", — отметил Игорь Александров, директор домена "Жилье и имущество" "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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