"Ингосстрах-Жизнь" определила категории клиентов, наиболее подверженных рискам критических заболеваний

В последние три года отчетливо прослеживается тренд на увеличение количества женщин-страхователей по сравнению с мужчинами, при этом по итогам 2023 года соотношение составило 60% на 40% в пользу женщин. Однако согласно статистике выплат компании по результатам 2023 г., доля мужчин, получивших страховое возмещение, составила 60%, в то время как доля женщин — 40%.

Наибольшее количество выплат было произведено в возрастной группе 50-70 лет по рискам, связанным с критическими заболеваниями (64%), инвалидностью (60%) и уходом из жизни (48%).

В разрезе критических заболеваний важно отметить, что 56% составляют выплаты по причине ухода из жизни вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, 37% — онкологии, 7% — прочих заболеваний. При этом доля мужчин существенно превышает долю женщин и составляет порядка 78%.

Крупнейшая сумма возмещения клиенту "Ингосстрах-Жизнь" в 2023 году по риску ухода из жизни вследствие критического заболевания составила 25 млн рублей, по рискам, связанным с лечением критических заболеваний — 21 млн рублей; по рискам, связанным с инвалидностью — 23 млн рублей.

"Каждая страховая выплата представляет собой реальную историю живого человека и членов его семьи, которым страховщик помог справиться с определенными трудностями, возникшими на жизненном пути. Страхование жизни, в частности, накопительные виды страхования, на текущий момент представляют собой принципиально новую сущность в части модели страхового покрытия, фактически выступая в форме экосистемы, направленной на защиту человеческих и семейных ценностей, а также заботы о самом важном: родных и близких. "Ингосстрах-Жизнь" создает и реализует клиентоцентричные и понятные продукты страхования жизни в соответствии с запросами страхователей. Именно фокус на клиенте, понимании его нужд и того, что для него действительно важно, позволяет создавать программы страхования жизни с наивысшей клиентской ценностью, способными протянуть руку помощи в момент, когда это особенно необходимо", — комментирует Владимир Черников, генеральный директор страховой компании "Ингосстрах-Жизнь".