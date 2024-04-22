В семи районах области временно приостановят электроснабжение 23 и 24 апреля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.04.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Рысайкино (ул. Первомайская, ул. Полевая)

23.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Верхняя, д. 1-35, ул. Центральная, д. 2-53);

23.04.2024 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая, ул. Аптечная, ул. Полевая, ул. Циолковского, ул. Гагарина, ул. Центральная, ул. Менделеева, ул. Новая, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул. Кутузова, ул. Покровского, ул. Славянская, ул. Дальняя, ул. Комсомольская);

23.04.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Революционная);

23.04.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

п. Пионерский (ул. Садовая, ул. Мира, ул. Новопионерская, ул. Полевая, ул. Спортивная);

23.04.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Ленинская д. 1-47);

23.04.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Школьная, ул. Степана Разина, ул. Куйбышева, ул. Калинина, ул. Набережная, ул. Кирова, ул. Полевая, ул. Мира);

23.04.2024 года с 10-00 до 20-00 на 1 час (местного времени):

Сызранский район:

п. Новая Рачейка, п. Новый Ризадей, п. Ерик (полностью);

23.04.2024 года с 10-00 до 20-00 на 1 час (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский, п. Взгорье, п. Песочный (полностью).

23.04.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Троицкое (ул. Вокзальная, ул. Дачная)

24.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Сидоровка

24.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Козловка

24.04.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Комаро-Умет

24.04.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Центральная д. 5,12);

24.04.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Советская, д. 1-34);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.