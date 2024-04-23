"Авито Работа": 41% самарцев собираются работать в майские праздники

"Авито Работа" провела опрос более чем 7 тыс. работающих россиян и узнала, собираются ли они работать в майские праздники. Аналитики выяснили, что 41% опрошенных самарцев планируют выполнение рабочих задач в праздничные дни. Из тех, кто собирается работать в праздники, 16% будут работать все майские праздники, 19% - только в период с 28 апреля по 1 мая, а 7% - в период с 9 по 12 мая.

Почти треть (31%) жителей Самары не собираются работать в майские праздники. Интересно, что по России женщины (39%) чаще мужчин (25%) сообщали, что не собираются работать в государственные выходные.

Чаще других о том, что они собираются работать в майские праздники, сообщали российские работники сфер онлайн-торговли (75%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (71%), фитнеса и салонов красоты (70%), традиционной торговли (65%), сельского хозяйства и агропрома (63%), - такова специфика их деятельности.

Напротив, большинство российских специалистов бухгалтерии и финансов (54%), административной работы (54%), образования и науки (52%) сообщили, что не собираются работать в майские праздники.

В прошлом году в майские праздники работали 46% россиян. Мужчины работали в праздники чаще (53%), чем женщины (42%).

В качестве причин, по которым самарцы собираются работать в майские праздники, самой популярной (44%) оказалась специфика их деятельности, подразумевающая работу в праздничные дни. Более четверти (26%) респондентов хотят дополнительно заработать, а у 16% самарцев есть срочные задачи или проекты, которые необходимо выполнить. 11% опрошенных выходят в праздники потому, что их попросил работодатель. Необычную причину назвали 7% респондентов - им нравится работать в пустом офисе. Также 4% хотят занять свободное время, а еще 3% предпочитают использовать майские для работы и отдыхать в другое время.

Работа в праздники может выступать одним из способов дополнительного заработка. Так, 27% участников опроса сообщили, что за работу в праздничные дни они получают выплату в двойном размере, 3% - выплату в одинарном размере, 4% самарцев получают надбавку или премию за переработки, а 5% - дополнительные дни отдыха в качестве компенсации. В зависимости от сферы деятельности, работодатели предлагают различные способы компенсации работникам за дополнительную работу в официальные выходные.

По России выплату в двойном размере за работу в праздники получают 34% работников производства, 31% представителей транспорта, логистики и доставки, а также 28% специалистов банков и инвестиций. Надбавку или премии за переработки получают 20% российских специалистов маркетинга, рекламы и PR и 14% работников туризма и гостинично-ресторанной сферы.

В соответствии со ст. 152 и ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации не во всех случаях работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Например, если специалист трудится по сменному графику, то его труд в праздники может оцениваться в одинарном размере, но при этом он имеет право в любое время взять дополнительный отгул за работу в законный праздник. Правило двойной оплаты также не распространяется на сотрудников с окладом при соблюдении месячной нормы выработки.