"Росгосстрах": на фоне масштабного паводка у россиян растет интерес к страхованию жилья

Необычайно снежная зима и резкое весеннее потепление привели к быстрому таянию снега и, как следствие, к масштабным паводкам: в 25 регионах страны оказались подтоплены дома, дороги и мосты. Причем, как отмечают специалисты, в отдельных регионах масштаб подтоплений значительно превысил средние многолетние значения. Среди пострадавших собственников жилья немало оказалось и клиентов "Росгосстраха": на 22 апреля в компанию поступило 958 заявлений из 10 регионов. Там, где эксперты смогли осмотреть повреждения и оценить причиненный паводковыми водами ущерб, страховщики оперативно стали готовить документы на страховые выплаты: на 22 апреля "Росгосстрах" выплатил своим клиентам около 43,5 млн рублей.
В то же время специалисты Единого контакт-центра "Росгосстраха" стали фиксировать резкий всплеск телефонных звонков, касающихся страхования жилья. Уже в марте 2024 года количество поступивших в "Росгосстрах" вопросов по страхованию жилья выросло на 53% по сравнению с мартом 2023-го, а в первые две недели апреля поступило почти столько же, сколько за весь месяц годом ранее. Из наиболее пострадавших регионов, в частности Кемеровской. Курганской, Оренбургской и Вологодской областей количество телефонных звонков увеличилось в четыре раза. Эта статистика не учитывает прямые обращения жителей регионов к страховым агентам.
"На фоне масштабных паводков, лесных пожаров и других неблагоприятных явлений, вызывающих большой резонанс в обществе и широко освещаемых в СМИ, мы почти всегда отмечаем рост интереса к страхованию недвижимости и домашнего имущества, — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц Юлия Горелик. — Причем не только на тех территориях, которые пострадали от этого явления. Так было и в прошлом году — во время массовых природных пожаров. Но, как показывает практика, по мере "затухания" темы в СМИ уровень интереса к страхованию жилья возвращается к обычным значениям. И не факт, что все, кто сейчас звонит в страховую компанию, в итоге заключат договор и обеспечат защитой свою недвижимость".
Юлия Горелик напомнила, что получить страховую выплату в случае подтопления, пожаров и других природных катаклизмов могут лишь те собственники жилья, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков. Согласно статье 9 закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации", "страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование". То есть, имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер — может наступить, а не уже наступило или обязательно наступит. Когда в отношении определенной территории объявлен режим ЧС в связи с ожидаемым наступлением паводка (т.е. вероятность его наступления близка к 100%), ни о какой случайности данного события говорить не приходится.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.