"Росгосстрах": на фоне масштабного паводка у россиян растет интерес к страхованию жилья

Необычайно снежная зима и резкое весеннее потепление привели к быстрому таянию снега и, как следствие, к масштабным паводкам: в 25 регионах страны оказались подтоплены дома, дороги и мосты. Причем, как отмечают специалисты, в отдельных регионах масштаб подтоплений значительно превысил средние многолетние значения. Среди пострадавших собственников жилья немало оказалось и клиентов "Росгосстраха": на 22 апреля в компанию поступило 958 заявлений из 10 регионов. Там, где эксперты смогли осмотреть повреждения и оценить причиненный паводковыми водами ущерб, страховщики оперативно стали готовить документы на страховые выплаты: на 22 апреля "Росгосстрах" выплатил своим клиентам около 43,5 млн рублей.

В то же время специалисты Единого контакт-центра "Росгосстраха" стали фиксировать резкий всплеск телефонных звонков, касающихся страхования жилья. Уже в марте 2024 года количество поступивших в "Росгосстрах" вопросов по страхованию жилья выросло на 53% по сравнению с мартом 2023-го, а в первые две недели апреля поступило почти столько же, сколько за весь месяц годом ранее. Из наиболее пострадавших регионов, в частности Кемеровской. Курганской, Оренбургской и Вологодской областей количество телефонных звонков увеличилось в четыре раза. Эта статистика не учитывает прямые обращения жителей регионов к страховым агентам.

"На фоне масштабных паводков, лесных пожаров и других неблагоприятных явлений, вызывающих большой резонанс в обществе и широко освещаемых в СМИ, мы почти всегда отмечаем рост интереса к страхованию недвижимости и домашнего имущества, — говорит начальник Управления андеррайтинга имущества физических лиц Юлия Горелик. — Причем не только на тех территориях, которые пострадали от этого явления. Так было и в прошлом году — во время массовых природных пожаров. Но, как показывает практика, по мере "затухания" темы в СМИ уровень интереса к страхованию жилья возвращается к обычным значениям. И не факт, что все, кто сейчас звонит в страховую компанию, в итоге заключат договор и обеспечат защитой свою недвижимость".

Юлия Горелик напомнила, что получить страховую выплату в случае подтопления, пожаров и других природных катаклизмов могут лишь те собственники жилья, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков. Согласно статье 9 закона "Об организации страхового дела в Российской Федерации", "страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование". То есть, имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер — может наступить, а не уже наступило или обязательно наступит. Когда в отношении определенной территории объявлен режим ЧС в связи с ожидаемым наступлением паводка (т.е. вероятность его наступления близка к 100%), ни о какой случайности данного события говорить не приходится.