ВСК защитила здоровье сотрудников "Гостиничного комплекса "Славянка"

Страховой Дом ВСК защитил здоровье сотрудников "Гостиничного комплекса "Славянка" полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).
Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 35 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Размер страховой премии составил более 2,5 млн руб.
В состав Гостиничного комплекса входит 19 гостиниц различных категорий в 16 городах России с общим номерным фондом около 1 800 номеров. Филиалы имеют индивидуальные названия, но объединены под общим брендом "Славянка". Единое управление позволяет обеспечивать стандарты сервиса во всех средствах размещения.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.