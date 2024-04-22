ВСК защитила здоровье сотрудников "Гостиничного комплекса "Славянка"

Страховой Дом ВСК защитил здоровье сотрудников "Гостиничного комплекса "Славянка" полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).

Страховая защита действует до конца марта 2025 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 35 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Размер страховой премии составил более 2,5 млн руб.

В состав Гостиничного комплекса входит 19 гостиниц различных категорий в 16 городах России с общим номерным фондом около 1 800 номеров. Филиалы имеют индивидуальные названия, но объединены под общим брендом "Славянка". Единое управление позволяет обеспечивать стандарты сервиса во всех средствах размещения.