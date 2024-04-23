В Тольятти за неделю клещи укусили 5 человек

Санитарно-эпидемиологические службы начали фиксировать первые случаи укусов жителей Самарской области клещами. На минувшей неделе в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти было зарегистрировано 5 подобных укусов, а всего с начала сезона — 7. Об этом сообщил мэр города Николай Ренц.

"Все укусы произошли при посещении нашими жителями природы — на дачах и в загородных домах. Тем не менее, мы также предпринимаем в городе необходимые профилактические меры. В частности, запланировали акарицидную, то есть противоклещевую обработку в городских парках и скверах. В ближайшее время эту работу проведем", - рассказал Николай Ренц.

Также глава Тольятти напомнил, что клещи являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека.

"Исследованием клещей занимаются специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по Самарской области — лаборатория этого федерального ведомства есть и у нас в Тольятти. С нарастающим итогом за этот год лабораторией исследовано уже 9 образцов. Никаких инфекционных заболеваний в результате исследований, к счастью, не обнаружено. Тем не менее, я призываю всех жителей нашего города, отправляясь на природу, отдавать предпочтение светлой закрытой одежде, не пренебрегать специальными защитными аэрозолями, а по возвращении домой внимательно осматривать себя, детей и домашних животных. Помните: клещи — это опасно!", - предупредил Николай Ренц.