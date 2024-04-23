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Самарцы не поддержали планы по застройке Кировского района

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах общественных обсуждений, на которых рассматривался проект застройки Кировского района. Горожане, которые приняли участие в обсуждениях, единогласно не поддержали планы городских властей и застройщика. Заявителем выступало ООО "Премьер-Инвестстрой".

Обсуждалось, в частности, градостроительное зонирование двух несмежных участков, в границах которых предусматривается комплексное развитие территорий. Первая — площадью 11,33 га (в границах улиц Советской, Нагорной, переулка Ташкентского, пр. Юных Пионеров), вторая — площадью 1,27 га (в границах улиц Нагорной, Пугачевской, Ставропольской, внутридворового проезда).

В обсуждениях приняли участие 5 горожан, каждый из которых высказался против. Среди основных аргументов — минимальное количество парковочных мест (1 на 110 кв. метров жилой площади), отсутствие данных по загрузке социальной инфраструктуры.

"Против, хватит уже строить муравейники без сопутствующей социальной инфраструктуры. Для определения предельной высоты зданий (97.5 м) необходимо сначала провести геологические исследования и понять, а есть ли физическая возможность такую нагрузку на поверхность земли создавать без угрозы обрушения здания. Кроме того, такие здания уместны только в отдельных районах города, а не везде, где установили зону Ж-КРТ, — раскритиковали проект жители. — Максимальный процент застройки 99,99% фактически означает, что кроме высоток на участке не будет больше ничего. То есть ни тротуаров, ни детских площадок, ни зон отдыха. Просто дома вплотную друг к другу. Для КРТ это не применимо, т. к. застраивается квартал, а не участок, выделенный под 1 дом. Количество машиномест из расчета 1 место на 110 кв. м площади жилых помещений фактически лишает жителей квартал возможности жить в человеческих условиях. Район отдаленный от центра города, транспорт в городе работает неудовлетворительно. Соответственно, машин у жителей новых высоток будет много. А норматив в 110 м² — это 2-3 квартиры. Будут драки за места и машины вплотную к домам".

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