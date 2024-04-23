Маршрут "Стрельная гора" вновь открыт для туристов

В воскресенье, 28 апреля, маршрут "Стрельная гора" в Самарской области готов к приему гостей и возобновляет ежедневную работу.
Забронировать свое посещение можно уже сейчас на официальном сайте Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина.
Режим работы: с 9.00 до заката солнца. Допуск на маршрут осуществляется в будние дни — с интервалом в два часа, в выходные и праздничные — ежечасно. Допуск на маршрут только на автомобиле, пешие и велосипедисты на маршрут не допускаются в целях безопасности.
Приобрести пропуск на экскурсионный объект можно:
— на официальном сайте учреждения с онлайн-оплатой;
— на КПП маршрута "Стрельная гора" при наличии свободных мест.
В связи с популярностью маршрута рекомендуется бронировать дату и время посещения заранее.
Гора Стрельная располагается на территории Жигулевского заповедника в селе Зольное городского округа Жигулевск Самарской области. Высота самой популярной горы Жигулевских гор составляет 351 метр. С ее смотровых площадок открываются потрясающие виды на Волгу, острова и соседствующие горы.
К вершине горы Стрельной ведет оборудованная пешеходная тропа, которая обеспечивает безопасность туристов и сохраняет местную флору и фауну.
Последние комментарии
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