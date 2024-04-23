Tele2: за два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза

Tele2, российский оператор сотовой связи, проанализировал, как менялся интерес к приложениям для инвестиций в течение двух лет. С января 2022 года количество уникальных пользователей в данных сервисах выросло в 2,4 раза. При этом месячная женская аудитория обогнала мужскую по темпам роста и заняла 50,5% от общего числа пользователей. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счета и обучающими программами для частных инвесторов.
Полные 9 месяцев 2022 года распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю более 50%. В абсолютных значениях с января 2022 года аудитории показывают впечатляющий рост: плюс 1,9 млн среди женщин, 1,7 млн — среди мужчин. Таким образом, выводы исследования опровергают гендерный стереотип о том, что инвестирование в большей степени привлекает клиентов-мужчин.
Исследование позволило выявить и изменения в ядре аудитории с начала 2022 года по начало 2024-го. На январь 2022 года его составляли представители возрастных групп 35-39 лет (17,5%) и 40-44 лет (15,9%). Но за прошедшие 2 года видно перераспределение в сторону старших возрастных групп при незначительном сокращении доли инвесторов среди людей в возрасте от 30 до 34 лет на 1,73 п. п. к концу 2023 года. На начало 2024 года основная масса пользователей также относится к возрастным группам 40-44 года и 35-39 лет — 16,8% и 16,4% соответственно. При этом среди женщин лидируют инвесторы в возрасте 40-44 года (18,2%), среди мужчин — 35-39 лет (15,35%). Доля группы 30-34 года снизилась за два года на 2,26 п. п.
Такое равномерное распределение в разных возрастных категориях коррелирует с активностью использования цифровых продуктов. Ядро формируют группы, которые, с одной стороны, уверенно обращаются с digital-сервисами, с другой — интересуются биржевыми инструментами. В целом высокое проникновение тех, кто интересуется инвестициями, в разные возрастные категории обусловлено удобством приложений для инвестирования. Интерфейсы и функционал этих цифровых площадок крайне просты в использовании; к регистрации в приложении и открытию брокерского счета поощряют банковские офферы (первая акция в подарок); банки активно развивают обучающие программы для привлечения интереса к частному инвестированию.
По стране люди, обращающиеся к инвестиционным продуктам, распределены следующим образом: 18% — наибольшее количество от общего числа — проживает в Москве и области, 6,4% — в Ленинградской области, 5,5% — в Челябинской. Также в топ-10 входят Пермский край, Нижегородская и Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Красноярский край.
Если смотреть на распределение всех пользователей по социально-демографическим характеристикам внутри субъектов РФ, то регионом с наиболее высокой долей женской аудитории стала Республика Бурятия — 61%, а среди мужской — Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%).
Оператор исследовал активность на площадках: "Тинькофф Инвестиции", "СберИнвестор", "БКС мир инвестиций", "Альфа-инвестиции", "Райффайзен Инвестиции", "МТС Инвестиции", FinamTrade, "ПСБ. Инвестиции", РСХБ-брокер. В исследовании рассматривались уникальные пользователи приложений среди всех абонентов Tele2, которые обращались к ним не менее одного раза в месяц.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)