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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2: за два года количество пользователей инвестиционных приложений выросло в 2,4 раза

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор сотовой связи, проанализировал, как менялся интерес к приложениям для инвестиций в течение двух лет. С января 2022 года количество уникальных пользователей в данных сервисах выросло в 2,4 раза. При этом месячная женская аудитория обогнала мужскую по темпам роста и заняла 50,5% от общего числа пользователей. Активный рост клиентов этих сервисов обусловлен их удобством, выгодными офферами на открытие брокерского счета и обучающими программами для частных инвесторов.

Фото: предоставлено Tele2

Полные 9 месяцев 2022 года распределение аудитории по параметру пола сохранялось на уровне 48% против 52%. С октября тренд изменился, и по сей день именно женская аудитория удерживает долю более 50%. В абсолютных значениях с января 2022 года аудитории показывают впечатляющий рост: плюс 1,9 млн среди женщин, 1,7 млн — среди мужчин. Таким образом, выводы исследования опровергают гендерный стереотип о том, что инвестирование в большей степени привлекает клиентов-мужчин.

Исследование позволило выявить и изменения в ядре аудитории с начала 2022 года по начало 2024-го. На январь 2022 года его составляли представители возрастных групп 35-39 лет (17,5%) и 40-44 лет (15,9%). Но за прошедшие 2 года видно перераспределение в сторону старших возрастных групп при незначительном сокращении доли инвесторов среди людей в возрасте от 30 до 34 лет на 1,73 п. п. к концу 2023 года. На начало 2024 года основная масса пользователей также относится к возрастным группам 40-44 года и 35-39 лет — 16,8% и 16,4% соответственно. При этом среди женщин лидируют инвесторы в возрасте 40-44 года (18,2%), среди мужчин — 35-39 лет (15,35%). Доля группы 30-34 года снизилась за два года на 2,26 п. п.

Такое равномерное распределение в разных возрастных категориях коррелирует с активностью использования цифровых продуктов. Ядро формируют группы, которые, с одной стороны, уверенно обращаются с digital-сервисами, с другой — интересуются биржевыми инструментами. В целом высокое проникновение тех, кто интересуется инвестициями, в разные возрастные категории обусловлено удобством приложений для инвестирования. Интерфейсы и функционал этих цифровых площадок крайне просты в использовании; к регистрации в приложении и открытию брокерского счета поощряют банковские офферы (первая акция в подарок); банки активно развивают обучающие программы для привлечения интереса к частному инвестированию.

По стране люди, обращающиеся к инвестиционным продуктам, распределены следующим образом: 18% — наибольшее количество от общего числа — проживает в Москве и области, 6,4% — в Ленинградской области, 5,5% — в Челябинской. Также в топ-10 входят Пермский край, Нижегородская и Свердловская, Ростовская и Воронежская области, Красноярский край.

Если смотреть на распределение всех пользователей по социально-демографическим характеристикам внутри субъектов РФ, то регионом с наиболее высокой долей женской аудитории стала Республика Бурятия — 61%, а среди мужской — Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%).

Оператор исследовал активность на площадках: "Тинькофф Инвестиции", "СберИнвестор", "БКС мир инвестиций", "Альфа-инвестиции", "Райффайзен Инвестиции", "МТС Инвестиции", FinamTrade, "ПСБ. Инвестиции", РСХБ-брокер. В исследовании рассматривались уникальные пользователи приложений среди всех абонентов Tele2, которые обращались к ним не менее одного раза в месяц.

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